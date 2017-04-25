Флёри: «Вашингтон» — просто ещё одна команда на пути к нашей цели

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».

«Думаю, серия будет интересной. „Вашингтон“ — наш принципиальный противник, это всегда захватывает. Легко не будет. Сейчас любая команда из оставшихся показывает хороший хоккей. „Вашингтон“ — просто ещё одна команда, которая стоит на пути к нашей цели», — приводятся слова Флёри на официальном сайте клуба.

«Вашингтон» стал лучшей командой регулярного чемпионата, «Питтсбург» занял второе место.