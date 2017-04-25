Защитник Марк-Эдуар Власич собирается сыграть за сборную Канады на ЧМ-2017

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власич собирается сыграть за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

30-летний Власич провёл 75 матчей регулярного чемпионата, набрав 28 (6+22) очков при показателе полезности "+28", и шесть игр в плей-офф, отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности "+3". Он последний раз играл на чемпионате мира в 2012 году, а также является победителем Олимпиады 2014 года и Кубка мира (2016).

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