Нападающий «Миннесоты» Гранлунд играл в плей-офф со сломанной рукой

Нападающий «Миннесота Уайлд» Микаэль Гранлунд сообщил, что играл в плей-офф со сломанной рукой.

«Перелом заживёт, но не хочу делать из травмы оправдание», — цитирует Гранлунда пресс-служба клуба.

«Миннесота» заняла второе место на Западе по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде проиграла «Сент-Луис Блюз» в пяти матчах. 25-летний Гранлунд принял участие во всех пяти матчах, отметившись двумя результативными передачами при нулевом показателе полезности. В 81 игре регулярного чемпионата он набрал 69 (26+43) очков.