Ансель Галимов продлил контракт с московским «Динамо» на два года

Московское «Динамо» продлило односторонний контракт с нападающим Анселем Галимовым. Новое соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

26-летний Галимов выступает за бело-голубых с 2015 года. В прошедшем сезоне он провёл 47 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 14 (8+6) очков, а также 10 матчей в плей-офф, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ на его счету 76 (40+36) очков в 219 матчах за новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо».