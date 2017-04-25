Овечкин: нельзя бояться «Питтсбурга» и вспоминать прошлые поражения в плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». В эпоху Овечкина «столичные» дважды встречались в «пингвинами» в плей-офф и оба раза терпели поражение (3-4 во втором раунде 2009 года, 2-4 во втором раунде 2016 года).

«Мы обыграли „Торонто“, была сложная серия. Но сейчас нам будет противостоять действующий чемпион, и у нас есть возможность обыграть их и двигаться дальше. Не надо вспоминать, что было в прошлом году, надо смотреть вперёд. У нас есть шанс обыграть чемпиона и выиграть третий раунд, чего мы не делали раньше.

В плей-офф не так важно, с кем играть. Надо одержать четыре победы, чтобы пройти дальше. Надо подготовиться психологически. Мы с «Питтсбургом» два раза играли в плей-офф и ни разу не смогли их пройти, проиграли в шести и в семи матчах. Нам нельзя бояться. Мы знаем, что это чемпион, что это хорошая команда, но у нас тоже хорошая. Мы понимаем, чтобы добиться успеха, нам необходимо выиграть эту битву.

Мы с Кросби уважаем друг друга. У нас с ним отличное противостояние, которое нравится и нам, и журналистам, и болельщикам. Но эта серия не между мной и Кросби, а между «Пингвинз» и «Кэпиталз», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.