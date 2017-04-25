Защитник «Миннесоты» Бродин сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017

Защитник «Миннесота Уайлд» Юнас Бродин примет участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года в составе сборной Швеции. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
23-летний Бродин провёл 68 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 25 (3+22) очков при показателе полезности "+5", а также пять игр плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности "-3". «Дикари» в первом раунде проиграли «Сент-Луис Блюз».
В 2012 году защитник помог сборной Швеции завоевать золотые медали чемпионата мира.
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