Защитник «Миннесоты» Бродин сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017

Защитник «Миннесота Уайлд» Юнас Бродин примет участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года в составе сборной Швеции. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

23-летний Бродин провёл 68 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 25 (3+22) очков при показателе полезности "+5", а также пять игр плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности "-3". «Дикари» в первом раунде проиграли «Сент-Луис Блюз».

В 2012 году защитник помог сборной Швеции завоевать золотые медали чемпионата мира.

Канада с Шайфли, США с Годро. Какими будут составы соперников России на ЧМ? Сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии собирают серьёзные составы на ЧМ. Кто будет главным соперником сборной России?