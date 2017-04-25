Шайфли: еду на ЧМ-2017, потому что мне надо играть и становиться лучше

Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Канады Марк Шайфли рассказал, почему решил принять участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года, а также выразил мнение о решении НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2018.

«Почему я еду на чемпионат мира, ведь в прошлом году я уже выиграл золото? Даже если у тебя есть одна золотая медаль… Во-первых, я не думаю, что всё лето могу только тренироваться. Мне надо играть. Конечно, я бы хотел играть прямо сейчас. Другие ребята растут в матчах плей-офф, так что и мне тоже надо становиться лучше. Когда получаешь шанс надеть форму с кленовым листом, такое надо ценить.

Конечно, я был потрясён и очень расстроен решением НХЛ не ехать на Игры в Корею. Не знаю, как шли переговоры, но я мечтал однажды сыграть на Олимпиаде. Это решение даёт неверное представление о хоккее. Кажется, Тэйвз уже об этом говорил. Сыграть на Олимпиаде — большая честь, и это никуда не годится, что мы от этой чести отказались. Конечно, я рассчитываю на Игры в Китае. Олимпиада важна для НХЛ и для развития хоккея», — цитирует Шайфли Sportsnet.