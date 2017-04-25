Форвард «Чикаго» Анисимов перед плей-офф получил растяжение связок голеностопа

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов перед плей-офф получил растяжение связок голеностопа. Об этом сообщает журналист Daily Herald Джон Дитц со ссылкой на агента игрока.

Восстановление после подобной травмы занимает от одного до шести месяцев. Анисимов получил повреждение 14 марта и пропустил остаток регулярного чемпионата, но сыграл в плей-офф. В четырёх матчах он не смог набрать ни одного очка, а его команда проиграла «Нэшвилл Предаторз».

«После такой травмы тяжело восстанавливаться и играть на своём уровне в плане эффективности. В некоторых аспектах он не вышел на свою норму — в скорости и силе», — сказал главный тренер команды Джоэль Кенневилль.