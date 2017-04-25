Фолиньо: раньше «Коламбус» думал, как выйти в плей-офф, а теперь — как победить

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо подвёл итоги сезона, по итогам которого его команда впервые в своей истории набрала 108 очков в регулярном чемпионате, заняв четвёртое место. В первом раунде плей-офф «мундиры» проиграли «Питтсбург Пингвинз» в пяти матчах.

«Раньше мы были командой, которая просто пыталась выйти в плей-офф. Сейчас мы уже думаем, как нам пройти дальше, как быть успешными, что нам сделать, чтобы победить. Это радует меня больше всего — наша команда растёт, и меняется наш образ мыслей», — цитирует Фолиньо NBC Sports.