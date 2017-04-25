Марло: хочу остаться в «Шаркс», думаю, я могу играть ещё лет пять или больше

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло сообщил, что хотел бы играть ещё несколько лет и подписать с командой новый контракт. 1 июля 37-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом. Он является рекордсменом клуба по очкам, голам и сыгранным матчам (1082 (508+574) очка в 1493 играх).

«Будет здорово, если я смогу остаться. Посмотрим, будет ли такой вариант. Ещё много времени до тех пор, пока надо будет принять решение. Пока разговоров о контракте не было. Думаю, я могу играть на хорошем уровне ещё по крайней мере лет пять или даже больше. Я могу приносить пользу команде. Отложим этот вопрос до тех пор, пока я не пойму, что больше не могу это делать», — цитирует Марло CSN Bay Area.