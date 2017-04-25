Патрик Кейн не поможет сборной США на ЧМ-2017

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн отказался сыграть за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист ESPN Крэйг Кастенс.

28-летний хоккеист в регулярном чемпионате стал третьим бомбардиром лиги, набрав 89 (34+55) очков в 82 матчах. В плей-офф он провёл четыре игры, отметившись одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей. Его команда проиграла в первом раунде «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0-4. Кейн является серебряным призёром ОИ-2010, в чемпионате мира участвовал в 2008 году.

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