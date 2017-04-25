Э. Стаал: мне повезло, травма могла быть гораздо хуже

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал рассказал о восстановлении после травмы. В пятом матче серии с «Сент-Луис Блюз» он врезался головой в борт, получив сотрясение мозга.

«Мне повезло, травма могла быть гораздо хуже. Медицинский персонал клуба и врачи помогли мне и удостоверились, что всё в порядке. Я чувствую себя лучше с каждым днём. Мне ещё нельзя выходить на лёд, я много спал. Чувствую себя неплохо.

Я пытался добить шайбу, но споткнулся о ногу Аллена и уже не мог ничего поделать. Всё произошло очень быстро. Пока я был на льду, мне задавали много вопросов, а я пытался понять, что происходит. Могло быть и хуже, мне повезло. Первые два дня я себя плохо чувствовал, но сейчас голова прояснилась. Надеюсь, мне не станет хуже», — сказал Стаал в эфире клубного телевидения.

Видео эпизода доступно в YouTube.