Тарасенко: серия с «Нэшвиллом» будет хорошим тестом, думаю, мы к нему готовы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко подвёл итоги первого раунда с «Миннесотой Уайлд» (4-1) и поделился ожиданиями от серии с «Нэшвилл Предаторз».

«Вообще-то мы хотели обыграть „Миннесоту“ в четырёх матчах. Выиграли в пяти — для меня это что-то новое, мы ещё не были в такой ситуации. Мы получили много выходных, отдохнули. Не все верили в нас, потому что мы играли с одной из лучших команд сезона, поэтому здорово было одержать победу.

Давление есть, как и в прошлом году. Мы понимаем, что если хотим завоевать Кубок, нам надо побеждать любого соперника. Нам предстоит встреча с ещё одной сильной командой, надеюсь, мы её пройдём.

«Нэшвилл» — мастеровитая и быстрая команда, которая здорово прессингует и борется, вратарь у них прекрасно играет. Для нас это будет хорошим тестом, думаю, мы к нему готовы. Больше внимания уделяю обороне в плей-офф? Я и забивать пытаюсь (смеётся). В плей-офф по-другому нельзя, потому что одна ошибка может стоить пропущенного гола и серии. Я пытаюсь делать всё, что хочет тренер, и стараюсь помочь команде. Конечно, я должен лучше играть в атаке. О номинации на «Леди Бинг» не думаю, все мысли только о плей-офф», — сказал Тарасенко в эфире клубного телевидения.