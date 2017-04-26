Джо Торнтон перенёс операцию на колене и должен восстановиться к началу сезона

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон успешно перенёс операцию на колене и должен восстановиться к началу нового сезона. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

После поражения в первом раунде от «Эдмонтон Ойлерз» стало известно, что 37-летний хоккеист играл в плей-офф с порванными передней крестообразной и внутренней боковой связками колена. Он принял участие в четырёх матчах из шести и отметился двумя голевыми передачами. В 79 играх регулярного чемпионата Торнтон набрал 50 (7+43) очков.