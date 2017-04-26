Порядин: с приходом Назарова в «Нефтехимик» я нашёл свою игру, благодарен ему

Нападающий системы «Нефтехимика» Павел Порядин подвёл итоги сезона в МХЛ и КХЛ, а также поделился ожиданиями от предсезонной работы.

«Перед стартом финальной серии МХЛ некоторых наших ребят свалил вирус. На протяжении пяти дней держалась температура 39. В таком состоянии «Красную Армию», в которой было много игроков из ЦСКА, не остановить. Другая наша проблема: многие ребята не поверили, что вышли в финал. Соперник показал агрессивный и современный стиль со множеством бросков и выходов на пятак. У многих армейцев хорошее индивидуальное мастерство и опыт выступлений в КХЛ.

Сезон для «Нефтехимика» сложился средне, главная задача — выход в плей-офф — оказалась не решена. Ну а для себя лично где-то занесу этот сезон в копилку. Начало чемпионата выдалось невыразительное, но с приходом Андрея Викторовича Назарова я нашёл свою игру. Благодарен тренеру за доверие. Не считаю себя именно снайпером. Конечно, всегда приятно забивать. Но и когда отдаешь партнеру хороший пас, это тоже очень здорово. К новому сезону начинаю готовиться уже в конце мая — пробежки, зал. А с начала июня уезжаю в Беларусь — заниматься с тренером уже на льду. По традиции в июне много внимания уделяю катанию, считаю, после отпуска это самое главное. Теперь я уже не лимитчик по возрасту и за место в основном составе надо биться со врослыми мужиками.

Мы многое слышали о методах работы Андрея Викторовича, которые приближены к энхаэловским. У нас во второй половине сезона было много велоработы, поэтому в лагере, говорят, мы с велосипеда вообще слезать не будем. В «Реакторе» ребята знают, что руководство «Нефтехимика» следит за каждым.

КХЛ? С самого начала сезона КХЛ фаворит был один — СКА. Лёгкой дороги у СКА не было. На мой взгляд, причина поражения «Магнитки» в том, что игру ее лидеров очень качественно разобрали. НХЛ? Я хотел бы, чтобы «Вашингтон» впервые за много лет все-таки прошел бы «Питтсбург». Считаю, что Александр Овечкин полностью заслужил Кубок Стэнли», — цитирует Порядина Russia-Hockey.