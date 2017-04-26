Генменеджер «Монреаля»: хотим подписать новые контракты с Радуловым и Марковым

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен признался, что не планирует радикально обновлять состав команды после вылета из плей-офф на стадии первого раунда.

«Прайс – важная часть команды, и мы хотели бы заключить с ним новый долголетний контракт. Знаем, что случилось в прошлом сезоне, когда он был травмирован. Мы найдём способ заключить с ним контракт. Радулов, Марков? То же самое, хотели бы подписать с ними новые контракты. Но пока ещё слишком рано. Впереди ещё драфт отказов, надо быть осторожными. Мы не собираемся менять костяк команды только потому, что нас не устраивает результат в этом сезоне. Мы неслучайно финишировали первыми в дивизионе.

В НХЛ 30 команд, и не у каждой есть центрфорвард первого звена. И команды, у которых он есть, не собираются с ним расставаться. Нам надо найти способ, чтобы добиться успеха коллективно.

«Рейнджерс» – четвёртая команда в НХЛ по результативности, но они забили только 12 голов в серии, на один гол больше, чем мы. Знаю, что мы не добились результата. У нас были моменты, мы ими не воспользовались, отскоки были не в нашу в пользу. Понимаю, что это не то, что хотят услышать наши болельщики. Конечно, я бы хотел усилить нашу атаку. Но перед дедлайном не было других вариантов, которые стоили бы обмена», — цитирует функционера официальный сайт клуба.