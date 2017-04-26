Кросби: в серии с «Вашингтоном» не должно быть никаких сюрпризов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2015/16 в полуфинале Восточной конференции «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в серии со счётом 4-2.

«Думаю, что обе команды хорошо знают друг друга. Мы играем в одном дивизионе и встречались в прошлом году в плей-офф. Не должно быть никаких сюрпризов. Каждая команда ждёт от другой определённой игры, которую мы уже видели. Сейчас нам просто нужно хорошо подготовиться», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.