«Адмирал»: лучший бомбардир команды в плей-офф-2017 и 8-й снайпер остаются

Нападающие Максим Казаков и Дмитрий Саюстов остаются в «Адмирале». Об этом информирует официальный сайт дальневосточной команды. Соглашения рассчитаны до 30 апреля 2018 года.

Казаков перешёл в «Адмирал» в межсезонье 2016 года из «Авангарда». В 50 матчах регулярного чемпионата на счету игрока 12 (10+2) очков. В плей-офф он стал лучшим снайпером и бомбардиром своей команды — 5 (5+0) очков в шести матчах.

Саюстов набрал 21 (12+9) очко в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В двух матчах плей-офф хоккеист в голевых атаках не участвовал. Саюстов — восьмой снайпер в истории «Адмирала».