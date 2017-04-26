Мэттьюс: я устал, я не еду на чемпионат мира

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал свой отказ от участия в чемпионате мира в составе сборной США. Чемпионат мира пройдёт с 5 по 21 мая в Кёльне и Париже.

«Я устал. Было непросто. Мы, конечно, хотели пройти дальше, но довольны этим сезоном. У нас отличная команда.

Поеду ли я на чемпионат мира? Нет. Я поговорил с семьёй, с моим агентом. Сезон получился довольно длинным. Поэтому я не еду», – передаёт слова американского хоккеиста TSN.

19-летний форвард провёл дебютный сезон в НХЛ и стал лучшим бомбардиром лиги среди новичков, набрав 69 (40+29) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. В шести матчах плей-офф он отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. В первом раунде плей-офф «Торонто» проиграл «Вашингтон Кэпиталз».