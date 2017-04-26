Генменеджер «Трактора»: результат в плей-офф неудовлетворительный

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев подвёл итоги сезона и рассказал о селекции и задачах на следующий сезон.

«Регулярный чемпионат – он нам удался. Практически всю «регулярку» мы прошли ровно, за исключением двух отрезков. И в итоге показали третий результат в своей новейшей истории, за последние 11 лет команда играла лучше только в двух случаях – в медальных сезонах с Валерием Белоусовым. Что касается плей-офф – считаю, что результат неудовлетворительный. Мы могли и должны были сыграть сильнее. Наверное, каждый из нас где-то в чём-то недоработал. Нам не хватило уверенности, злости, напора. С этим подбором игроков можно было решать более высокие задачи.

Кручинин? От Лёши мы, конечно, ждали яркой игры. Он взрывной, креативный нападающий – таких сейчас вообще немного в России. Кольцов? Кирилл – большой мастер, профессионал. Здесь самое главное – достучаться до него, чтобы ему было интересно играть. Вратари? От Паши Францоуза мы ждали хорошей игры – и наконец-то дождались. Вася Демченко сыграл в своём стиле. Новотны? Иржи – профессионал. У него были свои нюансы, но в целом я считаю, что он может больше.

Новички? Мы ищем игроков по всей Европе. Начиная от Швейцарии, где есть хорошие игроки, и заканчивая Чехией, Швецией и Финляндией. Что касается Северной Америки – оттуда в Россию ребята едут неохотно. Мы бы хотели подписывать и североамериканцев, но не всё в наших силах. Поэтому мы работаем во всех направлениях. Бэйлен? Он очень тонкий игрок, мастер, всегда набирает много очков. «Трактору» же нужны голы в большинстве. Если мы договоримся с этим игроком, то он сможет нам помочь решить проблемы при розыгрыше лишнего.

Задачи определены нашим президентом – губернатором Челябинской области Борисом Александровичем Дубровским. Он говорит, что «Трактор» – это априори топовый клуб и всегда должен играть в плей-офф, это даже не обсуждается», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.