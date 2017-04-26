Липанов: выбор на драфте НХЛ — это не самое важное в жизни

Капитан юниорской сборной России Алексей Липанов признался, что симпатизирует «Чикаго Блэкхоукс» и лично Джонатану Тэйвзу.

«Джонатан Тэйвз — разносторонний форвард, отлично играющий и в нападении, и в защите, но прежде всего он капитан команды, настоящий лидер, который ведёт за собой партнёров. Я равняюсь на него, считаю его отличным примером для подражания. Сложно сказать, как так получилось, что «Чикаго» проиграл 0-4 в первом раунде «Нэшвиллу», но всё равно у них три Кубка Стэнли за шесть лет, это великолепный результат. Всегда же невозможно выигрывать.

Мечтаю ли попасть в «Чикаго»? Нет, мне всё равно, какая команда выберет на драфте, главное, чтобы выбрали, да и это не самое важное в жизни. Всё самое главное – впереди», – сказал Липанов.