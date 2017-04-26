Экс-вратарь «Атланта», вице-чемпион мира Гербер завершил карьеру в 42 года

Вратарь «Клотена» Мартин Гербер завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Swiss Hockey. Хоккеисту в настоящее время 42 года.

Гербер имеет богатый опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге — хоккеист выступал за «Анахайм Майти Дакс» (в настоящее время клуб называется «Анахайм Дакс»), «Каролина Харрикейнз», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз». Он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «ураганов».

Гербер много лет выступал за сборную Швейцарии и добился с национальной командой её наивысшего успеха — серебряные медали ЧМ-2013.

В сезоне-2009/10 швейцарский голкипер выступал в КХЛ за «Атлант», но покинул команду в ходе сезона из-за травмы, полученной в матче с «Витязем». В Российской команде Гербер провёл 30 матчей.