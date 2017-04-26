Генменеджер «Сан-Хосе»: приоритет — новые контракты с Джонсом и Власичем

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон рассказал о главных трансферных и контрактных целях клуба в межсезонье.

«Наш приоритет – подписать новые контракты с Джонсом и Власичем до начала тренировочного лагеря. Джонс оправдал наши ожидания, он имеет для команды огромное значение. Власич – один из лучших защитников в лиге. Вы видели, что он сделал, когда противостоял Макдэвиду. Кроме того, он один из самых недооценённых игроков в НХЛ. Оба игрока очень важны для нас, и мы хотим начать обсуждение в ближайшее время.

Что касается Марло и Торнтона, они были фундаментальными игроками для этой команды в течение многих лет. И не только игроками, но в плане своих человеческих качеств. Но вопрос их будущего зависит от многих факторов. Мы ещё не имели возможности всё обсудить, и это то, чем предстоит заняться», – цитирует функционера CSN.