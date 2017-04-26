«Монреаль» может быть заинтересован услугах Шипачёва

«Монреаль Канадиенс» может проявлять интерес к нападающему питерского СКА Вадиму Шипачёву – об этом сообщил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Шипачёв уже был в зоне внимания «Канадиенс». Недавно, когда генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена спросили об этом игроке, он дал интересный ответ – начал говорить о том, что вы никогда не знаете, насколько трудно будет получить хоккеистов из КХЛ. Не удивляйтесь, если «Монреаль» будет долго присматриваться к тем вариантам, которые доступны там», — отметил Фридман.
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