Габорик может пропустить летний сбор «Лос-Анджелеса» из-за травмы

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Мариан Габорик прошёл лечение в связи с хронической проблемой, возникшей после травмы колена. Клуб сделал сообщение, что форвард может пропустить летний тренировочный сбор из-за этой травмы.

Проблемы с коленом у Габорика начались с 2013 года, когда он был в составе «Коламбус Блю Джекетс». Игрок пропустил почти 20 матчей в сезоне-2013/14. Затем травма дала о себе знать в конце сезона-2015/16 уже в «Лос-Анджелес Кингз». Срок действующего контракта Габорика истекает 1 июля 2021 года.