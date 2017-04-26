Форварду «Бостона» Бержерону может понадобиться операция

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон сообщил, что ему может понадобиться хирургическое вмешательство для лечения грыжи. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист пропустил первые три игры сезона из-за травмы нижней части тела. Как правило, спортивная грыжа сначала лечится с помощью отдыха и физиотерапии. Если это не решает проблему, может потребоваться операция.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл в общей сложности 85 матчей и набрал 57 очков. Американская команда вылетела на стадии первого раунда плей-офф.