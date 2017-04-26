«Югра» продлила контракт с форвардом Анкудиновым

Хоккейный клуб «Югра» продлил контракт с нападающим Андреем Анкудиновым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 форвард провёл 37 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге, в его активе пять заброшенных шайб и одна голевая передача. Сезон-2017/18 для нападающего станет третьим в «Югре». Анкудинов знаком с главным тренером Игорем Захаркиным – три с половиной года Андрей провёл в «Салавате Юлаеве». Главным тренером команды с 2015 года был Захаркин.