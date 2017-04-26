«Амур» выпустил на лёд тигров

На лёд «Платинум Арены» вышли тигры, которые приняли участие в съёмке видеоролика.

«Мы хотели выпустить Бархата из Приамурского зоосада, но он всё-таки дикий, и настолько рисковать не хотели. И вот сложилось так, что к нам в Хабаровск в этом месяце приехал цирк Демидовых. Мы поговорили с ними, и они согласились реализовать идею. Сначала мы привезли тигрицу Магду на «Матч поколений», а затем устроили такой перформанс в стенах «Платинум Арены.

Демидовы взяли с собой не только дальневосточных тигров, но и белых бенгальских, а также львов. Это довольно интересная история с ними. Все кошачьи настолько дружны между собой, что при выезде тигров цари зверей начинают чувствовать себя некомфортно. Поэтому они тоже отправились в ледовый дворец, но клетку не покидали. Объяснить тиграм, чтобы они сыграли пятерку хоккеистов «Амура», конечно, трудно. Но другую идею нам удалось воплотить — лежачий тигр у логотипа клуба», — рассказал Алексей Чечелев, начальник пресс-службы «Амура» в интервью «Новостям Хабаровска».