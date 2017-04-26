Мыс на Дону назвали именем Александра Гуськова

25 апреля на территории базы «Донской лес» в Липецкой области состоялась церемония открытия мыса, названного именем экс-защитника сборной России по хоккею Александра Гуськова. Об этом сообщает «Чемпионат 48».

Мыс Гуськов — место, с которого минувшей зимой бывший хоккеист, а ныне комментатор телеканала «Матч» щелчком клюшки послал шайбу на другой берег Дона во время визита команды журналистов «Российская пресса» на матч, посвящённый юбилею президента областной федерации хоккея Владимира Тучкова.

Расстояние полёта шайбы составило тогда 124,5 метра, и этот факт, занесённый в книгу рекордов российского хоккея, послужил толчком к созданию культурно-географического объекта.