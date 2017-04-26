Кэссиди официально стал главным тренером «Бостона»

Брюс Кэссиди назначен главным тренером команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз». Об этом информирует официальный сайт клуба.

Специалист сменил в ходе сезона на посту главного тренера американской команды Клода Жюльена, с которым «Брюинз» выиграли Кубок Стэнли. Он всё это время был исполняющим обязанности главного тренера. Ранее Кэссиди возглавлял фарм-клуб «Бостона» в Американской хоккейной лиге.

Под руководством Кэссиди команда впервые за последние три сезона попала в плей-офф, но вылетела в первом же раунде — 2-4 в серии от «Оттавы Сенаторз». Кэссиди ранее возглавлял «Вашингтон Кэпиталз», а в системе «Бостона» он работает с 2008 года.