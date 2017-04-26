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«Северсталь» продлила контракт с лучшим бомбардиром Кагарлицким

26 апреля 2017, среда. 16:09. Хоккей

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Об этом информирует официальный сайт клуба череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

Команда в очередной раз не попала в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Кагарлицкий выступает за «Северсталь» три сезона. В сезоне-2016/17 на счету нападающего 48 (16+32) очков в 60 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он является лучшим бомбардиром команды из Череповца.

Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь Дмитрий Кагарлицкий
Новости. Хоккей
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