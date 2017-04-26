Хара хочет продлить контракт с «Бостоном»

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара рассказал о желании продлить контракт с клубом.

«Конечно, мне бы этого хотелось. Это то место, где я хочу продолжать играть. Я очень горжусь тем, что тренировался в межсезонье с этим клубом и был хорошо готов к сезону.

Наверное, руководство должно посмотреть мои результаты и принять решение. Но я уже много раз говорил, что хотел бы продолжать играть за «Бостон». Я хочу по-прежнему быть очень эффективным и улучшать свою игру», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.