Форвард «Злина» Холик станет игроком «Северстали»

Нападающий чешского хоккейного клуба «Злин» Петр Холик продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба. Холик перейдёт в «Северсталь».

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 53 матча и набрал в них 38 очков. 25-летний хоккеист выступает за «Злин» на протяжении всей своей карьеры. В сезоне-2013/14 он стал чемпионом чешской Экстралиги. На юниорском уровне он не раз признавался лучшим бомбардиром. Также на счету Холика 13 матчей Еврохоккейтура за чешскую национальную команду.