«Витязь» сделает защитнику Ержабеку квалификационное предложение

Как стало известно «Чемпионату», «Витязь» намерен сделать защитнику Якубу Ержабеку контрактное предложение на два сезона, в соответствии с регламентом КХЛ. Ранее появились сведения, что игрок отправится в НХЛ.

Контракт 25-летнего Ержабека с «Витязем» истекает 30 апреля. Сезон-2016/17 стал дебютным в КХЛ для чешского хоккеиста, он набрал 36 (6+30) в 63 матчах и занял пятое место в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата КХЛ. В январе Ержабек принял участие в Матче звёзд КХЛ.

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ, где со счётом 0-4 в первом раунде уступил будущему чемпиону СКА.