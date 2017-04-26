CCM проведёт в Москве и Питере хоккейный лагерь для детей в возрасте 12 и 13 лет

В России открывается бесплатный хоккейный лагерь для детей. Компания ССМ открывает хоккейный лагерь для детей в возрасте 12 и 13 лет в Москве и Санкт-Петербурге. Иностранные специалисты проведут занятия по специально разработанной программе, по которой занимаются лучшие хоккеисты мира. Лагерь пройдёт 27 мая в Санкт-Петербурге и 3 июня в Москве – участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Ежегодно компания ССМ, старейший канадский бренд хоккейной экипировки, организовывает спортивный однодневный лагерь по всему миру для детей в возрасте 12 и 13 лет. Опытные иностранные специалисты проводят занятия по специальной программе, разработанной для профессиональных хоккеистов.

Программа обучения состоит из тренировки на льду, общефизической подготовки и обучающем семинаре, на котором тренеры расскажут о канадской тактической игре, а также как правильно выбрать экипировку по анатомии ноги, стилю катания и амплуа.

Компания ССМ предоставляет всем участникам полный комплект топовой экипировки для участия в лагере. Кроме того, каждый хоккеист получает в подарок кепку, футболку и спортивную сумку ССМ.

В лагере будет представлено трёхразовое сбалансированное спортивное питание, разработанное для профессиональных хоккеистов.

Регистрация открыта здесь.