Определены лучшие игроки плей-офф Кубка Харламова сезона-2016/2017

Молодёжная хоккейная лига определила лучших игроков плей-офф Кубка Харламова сезона-2016/17.

Лучший вратарь — Александр Самойлов, «Красная Армия»;

20-летний голкипер после 1/8 финала три раза подряд становился лучшим игроком своего амплуа в раунде плей-офф. Всего он провёл на площадке 11 матчей и пропустил 24 шайбы. В третьем матче против «Русских Витязей» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Процент отражённых бросков Самойлова – 91.0, всего отразил 230 из 254 выстрелов по своим владениям. Коэффициент надёжности – 2.28. На площадке провёл 631 минуту.

Лучший защитник — Вадим Кудако, «Алмаз»;

20-летний игрок обороны, ставший серебряным призёром чемпионата, за 10 проведённых матчей плей-офф забросил 8 шайб и сделал 4 результативные передачи (12 очков по системе «гол+пас»). Показатель полезности Кудако – «+8», по ходу розыгрыша плей-офф он набрал 8 штрафных минут, дважды забивал в большинстве. Также на его счету две победные шайбы в серии против «Локо».

Лучший нападающий — Андрей Кузьменко, «Красная Армия»;

21-летний форвард стал самым ценным игроком плей-офф прошедшего сезона. Он провёл все 13 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами, при показателе полезности «+11». На счету Кузьменко два дубля, три шайбы в большинстве и четыре победных гола.