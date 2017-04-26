Нападающий Фёдор Малыхин подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Фёдором Малыхиным, информирует официальный сайт команды Зинэтулы Билялетдинова. Новое соглашение рассчитано на двухлетний срок.



26-летний хоккеист в регулярном чемпионате—2016/17 записал на свой счёт 27 (16+11) результативных баллов, при показателе полезности "+14" и 56 минутах штрафного времени, проводя на льду в среднем 13 с половиной минут. В 15 играх плей-офф Малыхин набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафа.