Лавиолетт: перед серией с «Блюз» парни из «Нэшвилла» хорошо знают, как играть

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями перед серией второго раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз». «Предаторз» в первом раунде обыграли «Чикаго» (4-0), «Блюз» одолели «Миннесоту» (4-1).



«Думаю, что мы неплохо поработали над распределением обязанностей внутри команды. Некоторые из ребят перемещаются с шайбой немного быстрее, некоторые – более мощно, а третьи сочетают оба качества. Думаю, что наши парни очень хорошо понимают, как нужно играть», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.