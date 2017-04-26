Уэбер: хочу, чтобы Прайс остался в «Монреале», это лучший хоккеист клуба

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился мнением о переговорах по новому контракту с клубом голкипера Кэри Прайса.



«Говорил ли я с Прайсом о его новом контракте? Конечно, мы поговорим об этом. Пока мы ещё не говорили на эту тему, но точно будем её обсуждать в деталях. Уверен в этом. Но я, скорее всего, вам не расскажу, что он мне сказал.

Моё присутствие в команде — аргумент для Прайса? Это аргумент для меня. Я хочу, чтобы он остался здесь. Нам нужны лучшие игроки, а он — наш лучший хоккеист. Я хочу играть с ним. Давайте подпишем его на восемь лет. Таков же сейчас максимально допустимый срок?" — цитирует Уэбера официальный сайт лиги.