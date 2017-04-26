Капризов: мне ещё многое надо доказывать в России, в НХЛ играют по-другому

Нападающий олимпийской сборной Кирилл Капризов рассказал о подготовке к Кубку АЛРОСА, своём здоровье и смене тренера в «Салавате Юлаеве».



«Режим в честь дня рождения нарушать не собираюсь, завтра же игра. Конечно же, с семьёй приятнее было бы в такой день, но в сборной тоже здорово. Радостно, когда тебя вызывают и дают шанс. С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше. Честно, не знаю, попаду ли в основную сборную. Надо в этих играх доказывать свою состоятельность, а что дальше будет — посмотрим. Каждый мечтает оказаться в Кёльне на чемпионате мира.



С Воробьёвым мы в Уфе и в молодёжной сборной, с Барабановым до этого никогда ещё не играли. Мы хорошо общаемся, да и на льду нормально друг друга понимаем. С Воробьёвым уже обсудили его отъезд в Америку, пожелал ему удачи в «Филадельфии». Мне нужно ещё в России доказывать свою состоятельность, улучшать свою игру. В НХЛ играют совсем по-другому, мне ещё надо много работать. Как воспринял смену тренера в «Салавате»? В Уфе всегда сильные тренеры были, Игорь Владимирович мне многое дал, вся команда с ним прибавила», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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