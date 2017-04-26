Шумаков: «Сибирь» делала предложение по новому контракту, но надо расти

Нападающий олимпийской сборной Сергей Шумаков рассказал о подготовке к Кубку АЛРОСА и уходе из «Сибири».



«Все хотят поехать на чемпионат мира, тренерам виднее, они будут решать. Пока рано говорить о моём уходе из «Сибири», ничего рассказывать не буду. После 30 апреля всё будет известно. «Сибирь» делала предложение по новому контракту, но надо расти, поэтому я решил перейти в другой клуб. В ЦСКА? Может быть», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



24-летний Шумаков за 51 игру в сезоне-2016/17 набрал 37 (16+21) очков при показателе полезности "+3".

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