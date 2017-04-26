Дыбаль: продали права на Калинина — Омску нужны те, кто хочет играть за команду

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Дыбаль прокомментировал продажу прав на форварда Сергея Калинина в петербургский СКА.



«Мы хотели продать права на Калинина, потому нам нужны игроки, которые хотят играть в «Авангарде», адекватно оценивают свой уровень и мастерство. И, наконец, мы можем любого игрока обменять или продать, если это будет выгодно клубу. Тут это всё сошлось.

У нас было несколько предложений, я не буду скрывать, и это очень облегчает переговоры. Соответственно, имея два предложения, уже можешь поиграть на этом. Мы продали его за адекватную цену, за хорошую цену. Замечу, что мы продали права, а не игрока — он ещё не в КХЛ. Ну а дальше его судьба будет зависеть от обладателя его прав как ограниченно свободного агента», — цитирует Дыбаля News Omsk.