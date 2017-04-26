Никита Кучеров заявил, что советовал «Тампе» приобрести Гусева и Ожиганова

Форвард сборной России и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о дружбе с нападающим СКА Никитой Гусевым, защитником ЦСКА Игорем Ожигановым и заявил, что советовал руководству «Тампы» приобрести этих хоккеистов.

«Мы всегда играли вместе с Никитой Гусевым в «Белых Медведях». Не скажу, что всегда получалось, были и спады. Не хватало такой стабильности, которая есть сейчас. Раньше мог не забить, расстроиться и игра для меня заканчивалась. Сейчас повзрослел. Понимаю, что будут ещё матчи.

Лоббировал ли Гусева и Ожиганова в «Тампу»? Я всегда там всем говорю, что надо брать Гусева, Ожиганова. Это очень хорошие игроки, которые помогут нашей команде. Иначе бы я такого не говорил. А так я всегда ребятам повторяю, что надо ехать и показать себя на высочайшем уровне, против лучших игроков мира. Гусев и Ожиганов помогут «Тампе» выиграть Кубок Стэнли. Это незабываемая мечта, ведь мы с детства вместе. Хочется, чтобы так случилось», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист набрал 85 (40+45) очков. В гонке снайперов Кучеров с 40 шайбами разделил второе место с Остоном Мэттьюсом («Торонто Мэйпл Лифс»), а в гонке бомбардиров разделил пятое место с Брэдом Маршаном («Бостон Брюинз»).