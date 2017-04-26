Кагарлицкий: «Северсталь» — родной клуб, в первую очередь вёл переговоры с ним

Нападающий череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с клубом.



«По окончании сезона, когда мы разговаривали с Алексеем Валентиновичем Козневым, я сразу сказал, что в первую очередь я буду рассматривать предложение от «Северстали».

Так как это мой родной клуб, и, конечно, мне хотелось бы остаться дома. Я люблю город, наших болельщиков, нашу команду. Так что в первую очередь я вёл переговоры именно с Череповцом.

Хочу поблагодарить детей нашей хоккейной школы. Мальчик Петя написал мне письмо, ребята из хоккейной школы его поддержали. Огромное им спасибо! Приходите на хоккей в новом сезоне», – цитирует Кагарлицкого официальный сайт клуба.