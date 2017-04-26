Кучеров: в Америке пишут чушь, что я не общаюсь с прессой, но мне плевать

Форвард сборной России и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подвёл итоги прошедшего сезона в НХЛ, а также рассказал об общении с американской прессой.

«В Америке меня спрашивают раз в три месяца. Даже не важно, забью ли я, наберу ли четыре очка, меня могут даже не позвать на интервью. А когда показал плохую игру, наоборот, ко мне подходят. Конечно, я в тот момент злой, недоволен своей игрой. Репортёры задают вопросы, на которые я сам не знаю ответа. Из-за того что у меня мало языковой практики, не чувствую себя комфортно, не знаю, какие слова подобрать. Вот и получается, что говорю пару слов и всё. Из-за этого журналисты потом пишут всякую чушь, что я не общаюсь с прессой. В принципе, мне плевать, что они пишут. Посмотрел бы, если бы американские журналисты в Россию приехали и с ними никто здесь не разговаривал бы», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист набрал 85 (40+45) очков. В гонке снайперов Кучеров с 40 шайбами разделил второе место с Остоном Мэттьюсом («Торонто Мэйпл Лифс»), а в гонке бомбардиров разделил пятое место с Брэдом Маршаном («Бостон Брюинз»).