«Ванкувер» назначил Трэвиса Грина главным тренером клуба

Новым главным тренером «Ванкувер Кэнакс» объявлен Трэвис Грин, информирует официальный сайт команды. В нынешнем сезоне 46-летний Грин являлся тренером фарм-клуба «Ванкувера». Также специалист ранее работал тренером нескольких команд из молодёжных лиг.

Напомним, ранее клуб уволил Уилли Дежардена, работавшего с командой три сезона.



В качестве игрока Грин выступал за несколько клубов Национальной хоккейной лиги, а также выигрывал серебро и золото чемпионатов мира в составе сборной Канады в 1996 и 1997 годах.