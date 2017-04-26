Защитник Максим Осипов подписал новый контракт с «Торпедо»

Защитник хоккейного клуба «Торпедо» Максим Осипов подписал новое соглашение с нижегородской командой, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



23-летний хоккеист в регулярном чемпионате-2016/17 принял участие в 58 встречах, сумев отметиться 16 (7+9) результативными баллами при показателе полезности "+16" и 53 минутах штрафного времени проводя на льду в среднем 21 с половиной минуту.



В плей-офф Осипов сыграл в пяти встречах, сделав одну результативную передачу при показателе полезности "-2".