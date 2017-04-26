Браташ: Дыбленко и Воробьёв готовы к североамериканскому хоккею

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о подготовке к Кубку АЛРОСА.



«Максим Чудинов сейчас восстанавливается после травмы, он много пропустил и ещё не готов выступать в полную силу. Максим просто тренируется с нами, будет ли участвовать в играх — большой вопрос. На тренировке претензий к ребятам у меня не было. Словенцы везут сюда первую сборную, которая готовится к чемпионату мира. Они, насколько я знаю, будут проводить здесь сбор до 2 мая и из Петербурга поедут на мировое первенство. Думаю, Словения и Норвегия примерно сопоставимы по уровню со Швейцарией и Францией, с которыми мы играли до этого.



Шансы у ребят из олимпийской сборной попасть на чемпионат мира есть. Претенденты такие были. Думаю, Дыбленко и Воробьёв готовы к североамериканскому хоккею, но каждый сам принимает решение по поводу своего будущего», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.