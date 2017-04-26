СКА продлил контракт с Иванниковым, «Автомобилист» — Власкиным

Петербургский СКА подписал новый односторонний контракт с голкипером Евгением Иванниковым, соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2016/17 25-летний голкипер принял участие лишь в одном матче, пропустив один гол и отразив 94,1% бросков по своим воротам.



Екатеринбургский «Автомобилист» подписал трёхсторонний договор на два года с защитником Алексеем Власкиным. 20-летний игрок в прошедшем чемпионате КХЛ провёл одну встречу, не отметившись заработанными очками.