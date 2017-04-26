Генменеджер «Ванкувера»: Грин — талантливый тренер, который хочет выигрывать

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал назначение на пост главного тренера Трэвиса Грина.



«Трэвис — талантливый тренер, который на протяжении четырёх сезонов играл ключевую роль в развитии наших молодых игроков в „Ютике“. У него есть страстное желание выигрывать и создать команду, которая будет отличаться трудолюбием, ответственным отношением к хоккею в обороне и атаке и конкурентоспособностью. У него есть чёткое понимание сложившейся ситуации, и мы уверены, что он сможет выстроить команду и привить ей победные традиции. Мы рады приветствовать Трэвиса и его семью и с уверенностью смотрим в будущее», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

«Ванкувер» назначил Трэвиса Грина главным тренером клуба